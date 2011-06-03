Представитель Ларисы Долиной сообщил о переносе концерта в московском баре Petter

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter перенесен. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель певицы Сергей Пудовкин. Он уточнил, что выступление состоится 7 июня.
Первоначально концерт был запланирован на 25 мая. Ранее Пудовкин объяснял, что перенос связан с сольным выступлением артистки в Санкт-Петербурге, которое пройдет в тот же день, 25 мая. Таким образом, Лариса Долина сначала выступит в Северной столице, а затем отправится в Москву для концерта в баре Petter.
Фото: ВКонтакте / Лариса Долина
