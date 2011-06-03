В России представили первый кроссовер нового бренда Esteo MX из Петербурга

Автомобиль длиной 4,7 метра оснащен 197-сильным двигателем, полным приводом и 8-ступенчатым "автоматом". Продажи стартуют летом 2026 года.

Новый российский автобренд Esteo представил свою первую модель — среднеразмерный премиум-кроссовер MX. Автомобиль будут выпускать по полному циклу в Санкт-Петербурге, а продажи начнутся этим летом. По сути, под новым именем скрывается Exeed Exlantix E05, прошедший комплексную адаптацию к российским условиям.

Длина кроссовера составляет 4775 миллиметров, ширина — 1890, высота — 1725. Колесная база достигает 2800 миллиметров. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Он работает в паре с классическим 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Клиренс новинки составляет 210 миллиметров.

Esteo MX получил расширенный зимний пакет: подогрев руля, четырех сидений, лобового и заднего стекол, зеркал, форсунок стеклоомывателя. Также предусмотрены дистанционный запуск двигателя и установка температуры в салоне через мобильное приложение. Бачок омывайки увеличен до 7 литров, а задняя камера имеет заводской омыватель. В оснащение входят беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт с охлаждением и вентилируемый бокс в подлокотнике. Объем багажника при сложенных креслах второго ряда достигает 1500 литров.

Интерьер выполнен в концепции "технологичного комфорта". На передней панели расположены три независимых экрана: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, центральный тачскрин на 15,6 дюйма и отдельный экран для переднего пассажира на 12,3 дюйма с собственным Bluetooth-каналом. Топовая версия отличается отделкой кожей Nappa, креслами анатомической формы, массажем и вентиляцией передних сидений, а также двухзонным климат-контролем с ионизацией и ароматизацией салона.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Esteo MX