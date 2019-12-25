Моральный центр для всего отделения: старшая медсестра Ольга Лукина рассказала о своей работе

Сегодня, 12 мая, во всем мире отмечают Международный день медсестры.

Именно они проводят с пациентами 24 часа в сутки: контролируют состояние, делают уколы, перевязки, кормят и поддерживают морально. Без сестринского дела самая современная клиника превратилась бы в "беспомощное" здание с дорогим оборудованием.

Также важность профессии становится критической в периоды кризисов – пандемий, войн, крупных аварий, когда нагрузка ложится именно на плечи медсестер. Порой они работают сверхурочно, жертвуют сном и личным временем, чтобы спасти чужие жизни.

Работу младшего и среднего персонала держит под контролем старшая медсестра – "боевая единица", которая отвечает за порядок в отделении и берет на себя колоссальную ответственность. В сложной системе здравоохранения именно этот сотрудник учит молодых специалистов тонкостям профессии и часто становится моральным центром для всего коллектива. Журналист Piter.tv Мария Гончарова пообщалась со старшей медицинской сестрой поликлинического отделения городской больницы № 20 Ольгой Лукиной о её работе.

С чего начался ваш путь в медицине?

– Он начался в медучилище. Помню, как на самой первой санитарской практике научилась ставить капельницы. Тогда я поняла, что вену не обязательно видеть глазами, ее нужно "чувствовать" рукой. Сложнее всего тогда мне давалась детская реанимация, почти плакала от увиденного.

Первое место работы после училища – отделение кардиологии, трудилась постовой медсестрой. На дежурстве были экстренные пациенты, инфаркты, гипертонические кризы и клиническая смерть. Когда успевали довезти пациента до реанимации и перед уходом домой узнавали, что он выжил, я понимала: "Я не зря выбрала эту профессию".

На должность старшей медсестры вы пришли в молодом возрасте, расскажите, как вы ощущали себя морально в роли управленца?

– Да, медучилище я окончила в далеком 1998 году. За 20 лет успела потрудиться в нескольких медучреждениях, в том числе, в Окружном военном госпитале и в Перинатальном центре. Сейчас работаю в поликлиническом отделении городской больницы №20.

Первое время я очень волновалась, когда нужно было руководить медсестрами, которые в два раза старше меня. К тому же важно учитывать, что у каждого свой темперамент. С кем-то достаточно доверительной беседы, ну а с кем-то приходится добавить "металла" в голосе и обрисовать последствия. Тем не менее, я никогда не встречала отказы, подход удается найти ко всем.

Бывает такое, что нужно разрешать конфликты между сотрудниками. Например, время от времени друг на друга могут пожаловаться уборщица и медсестра. Я выслушиваю обе стороны, успокаиваю и мы вместе устраняем "яблоко раздора". Лучше всего с напряжением мне помогает справляться чувство юмора. Иногда шутка способна разрядить конфликтную ситуацию гораздо лучше, чем час морали.

Из каких обязанностей состоит ваш рабочий день?

– Мой день – это бесконечный круговорот. Большую часть занимает рутина: табели, графики, расходные материалы, медикаменты, инструктажи, обход кабинетов, подбор персонала. Все плановые дела всегда идут вперемежку с внезапными задачами, срок выполнения которых – "вчера". Например, кто-то из сотрудников заболел и нужно срочно найти замену или в дверях кабинета появляется пациент с жалобой. Бывает, что коллегам необходимо срочно что-то обсудить или излить душу. Иногда не замечаю, что конец рабочего дня уже наступил час назад.

Также важно следить за СанПиНом и правильно инструктировать медсестер. За серьезные нарушения могут грозить выговоры или штрафы. Я всегда стараюсь объяснять это сотрудникам в личной беседе, а не показательно перед коллегами.

Всегда поощряю новые знания, периодически отпускаю медсестер на очные конференции и конкурсы, мы к ним готовимся вместе.

Как вы отличаете обычную усталость подчиненной от признаков профессиональной деформации?

– Самый яркий признак профдеформации, на мой взгляд, – грубость. Могу простить ошибку технического плана, но не хамство. Неэтичное поведение медсестры – это для меня всегда сигнал. Цинизм еще можно списать на попытку защититься, но важно помнить, что в нашей профессии "лечит слово".

Очень сложно было в первые месяцы работы в условиях пандемии COVID-19, когда не было в достатке СИЗов; знаний, как бороться с вирусом; как защитить себя и персонал; как сохранить силы и найти время на семью. В тяжелые времена важно обращаться за помощью. Очень положительно отношусь к работе госпитальных психологов, и сама не один раз организовывала такие встречи со специалистом.

Кроме того, отличная профилактика от выгорания – общий досуг с коллегами, корпоративы помогают разгрузить голову. А если накопилась усталость, нужно идти в отпуск и отключать связь с работой. Я, например, люблю путешествовать. Мне важно сменить картинку и узнать новое. По выходным обычно хожу в спортзал и с дочкой в театр или музей. Также разгрузить голову помогает хороший психологический триллер.

Что самое трогательное дарили или говорили вам пациенты в знак благодарности?

– Пожалуй, это статуэтка Будды от солдата-срочника, который лечился в госпитале. Он подарил ее мне на выписке со словами: "Приносит удачу, спасибо, что верили в меня". Этот предмет до сих пор переходит со мной с одной работы на другую.

Если бы вы писали книгу "Записки старшей медсестры", какое название вы бы ей дали и почему?

– "Мои девочки". Книга была бы посвящена в первую очередь моим коллегам – медсестрам, их самоотдаче, профессионализму, а уже потом курьезам из нашей общей рабочей жизни.

Если бы ваша профессия имела девиз, которые отражают ее суть, что бы это были за слова?

– Милосердие, терпение, профессионализм.

Материал подготовила для Piter.tv Мария Гончарова

Фото: Ольга Лукина