В 68 лет скончалась ученый секретарь Эрмитажа Мариям Дандамаева

Государственный Эрмитаж сообщил о смерти ученого секретаря музея, историка-востоковеда Мариям Дандамаевой. Она ушла из жизни 12 мая 2026 года в возрасте 68 лет. Дандамаева была кандидатом исторических наук и одним из ведущих специалистов в области ассириологии. Более 40 лет ее профессиональная деятельность была связана с Эрмитажем.

Выпускница Ленинградского государственного университета имени Жданова начала работу в музее в 1980-х годах в Отделе Востока. На протяжении многих лет она занималась хранением коллекций памятников Древнего Востока, папирусов и одной из крупнейших мировых коллекций сасанидского серебра. С 2003 года Дандамаева занимала должность ученого секретаря Эрмитажа. Она координировала научную и издательскую деятельность музея, организацию конференций и выставок, а также развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научными институциями.

При ее участии в Эрмитаже прошли крупные международные проекты, включая Ассириологический конгресс и выставки древнего искусства. Коллеги назвали ее человеком редкой душевной щедрости, благородства и такта. В музее отметили, что она сочетала глубокую научную эрудицию с высокой внутренней культурой и преданностью музейному делу. Коллектив Государственного Эрмитажа выразил соболезнования родным и близким Мариям Дандамаевой.

