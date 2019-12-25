  1. Главная
На трассе "Вологда — Новая Ладога" в ДТП погиб водитель Lada
Сегодня, 9:59
Мужчина выехал на "встречку" и столкнулся с машиной Mercedes-Benz.

Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Вологда — Новая Ладога".

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 6 октября на 466-м километре автодороги 56-летний водитель Lada XRAY выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Mercedes-Benz 59-летнего мужчины. 

В результате управлявший Lada скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что авария с пострадавшим подростком в Сестрорецке обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

