Водитель "КамАЗа" оказался в кювете и погиб на Ленсоветовской дороге
Сегодня, 9:56
Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Пушкинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 2 сентября возле дома 12к2 по Ленсоветовской дороге 64-летний водитель "КамАЗа" с полуприцепом совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. 

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. 

Ранее мы рассказывали о том, что по требованию прокуратуры Петербурга водитель Land Rover выплатил компенсацию за травмы ребенка в ДТП. 

Фото: Piter.TV 

