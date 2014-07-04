Водитель "КамАЗа" оказался в кювете и погиб на Ленсоветовской дороге

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Пушкинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 сентября возле дома 12к2 по Ленсоветовской дороге 64-летний водитель "КамАЗа" с полуприцепом совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: Piter.TV