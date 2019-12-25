На автодороге "Нарва" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

Мужчина, на вид которому 60 лет, совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием и наездом на осветительную опору.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП на автодороге "Нарва". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 51-м километре автодороги "Нарва" днем 28 июня автомобиль Renault Sandero под управлением неустановленного мужчины, на вид которому 60 лет, совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием и наездом на осветительную опору.

По предварительным данным, в результате аварии водитель и его пассажир погибли на месте.

Ранее на Московском шоссе в Рябово столкнулись два грузовика. В ДТП погиб мужчина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти