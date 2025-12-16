  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге водитель каршеринга, из-за которого погибли два пассажира, получил 10 лет колонии
Сегодня, 17:28
217
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге водитель каршеринга, из-за которого погибли два пассажира, получил 10 лет колонии

0 0

Кроме того, он лишен прав на 2 года и 10 месяцев.

В Петербурге оглашен приговор водителю, который устроил смертельное ДТП, находясь в состоянии опьянения. Как сообщили 19 июня в объединенной пресс-службе городских судов, авария произошла в январе прошлого года. 

Мужчина за рулем каршеринга на большой скорости не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание. В результате от полученных травм погибли два пассажира. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся, пояснив, что в тот день выпил 3,5 литра пива. 

Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 2 года и 10 месяцев. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смертельное дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии