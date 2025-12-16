В Петербурге водитель каршеринга, из-за которого погибли два пассажира, получил 10 лет колонии

Кроме того, он лишен прав на 2 года и 10 месяцев.

В Петербурге оглашен приговор водителю, который устроил смертельное ДТП, находясь в состоянии опьянения. Как сообщили 19 июня в объединенной пресс-службе городских судов, авария произошла в январе прошлого года.

Мужчина за рулем каршеринга на большой скорости не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание. В результате от полученных травм погибли два пассажира. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся, пояснив, что в тот день выпил 3,5 литра пива.

Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 2 года и 10 месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто.

Фото: Piter.TV