  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сбивший насмерть мотоциклиста ответит перед судом в Петербурге
Сегодня, 11:33
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сбивший насмерть мотоциклиста ответит перед судом в Петербурге

0 0

Авария произошла на Комсомольской площади.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в июле прошлого года водитель автомобиля Renault следовал по круговому движению на Комсомольской площади. При съезде в сторону Краснопутиловской улицы фигурант не пропустил мотоциклиста и сбил его. В результате 36-летний байкер получил смертельные травмы. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: по факту смертельной аварии в Сертолово проводится полицейская проверка. Водитель КамАЗа при движении вперед наехал на мужчину, который залез под заднюю левую спарку колес.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии