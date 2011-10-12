Сбивший насмерть мотоциклиста ответит перед судом в Петербурге

Авария произошла на Комсомольской площади.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в июле прошлого года водитель автомобиля Renault следовал по круговому движению на Комсомольской площади. При съезде в сторону Краснопутиловской улицы фигурант не пропустил мотоциклиста и сбил его. В результате 36-летний байкер получил смертельные травмы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: по факту смертельной аварии в Сертолово проводится полицейская проверка. Водитель КамАЗа при движении вперед наехал на мужчину, который залез под заднюю левую спарку колес.

Фото: Piter.TV