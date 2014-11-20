  1. Главная
Водительница арендованного авто Geely, сбившая двух женщин, ответит перед судом
Сегодня, 10:26
Одна из пострадавших погибла.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Саратова. Ей вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в мае обвиняемая вела арендованный автомобиль Geely. В какой-то момент она решила развернуться в неположенном месте, после чего выехала на пешеходный переход у дома на Литейном проспекте. Водительница сбила двух женщин, переходивших дорогу на "зеленый". 

В результате 66-летней потерпевшей были причинены повреждения, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на юге Петербурга столкнулись трамвай и автобус. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, суд
