Водительница арендованного авто Geely, сбившая двух женщин, ответит перед судом

Одна из пострадавших погибла.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Саратова. Ей вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в мае обвиняемая вела арендованный автомобиль Geely. В какой-то момент она решила развернуться в неположенном месте, после чего выехала на пешеходный переход у дома на Литейном проспекте. Водительница сбила двух женщин, переходивших дорогу на "зеленый".

В результате 66-летней потерпевшей были причинены повреждения, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга