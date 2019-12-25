Водитель Kia погиб в ДТП на КАД Петербурга, его 17-летнего сына госпитализировали

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 апреля на 73-м километре внешнего кольца 39-летний водитель внедорожника TENET T7 столкнулся с Kia Rio 45-летнего мужчины, который остановился из-за технической неисправности машины.

Управлявший Kia скончался на месте от полученных травм, его 17-летнего сына госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Владелец TENET T7 за последние годы привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV