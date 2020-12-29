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Заезд на автомобильном капоте привязанном к "ВАЗ" оказался смертельным для жителя Ленобласти
Сегодня, 15:43
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Заезд на автомобильном капоте привязанном к "ВАЗ" оказался смертельным для жителя Ленобласти

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Погибшему было 28 лет.

Мужчина решил прокатиться на импровизированных санях в деревне Исаково Лениградской области и погиб. Их вынесло на полосу "встречного" движения, где на него наехал "ВАЗ", сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Трагедия произошла вечером 6 января. Приятели решили, что один провезет другого. К отечественному авто был привязан трос с автомобильным капотом, в которые, как на сани, сел 28-летний гражданин

При правом повороте "сани" вылетели на встречную полосу, где столкнулись с "ВАЗ". За рулем был мужчина 1986-го года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. 

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трехлетний ребенок получил травмы после катания на ватрушке во Всеволожском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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