В Ленобласти 42-летний мотоциклист погиб, врезавшись в дерево

Он в 2021 году был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

В Кировском районе Ленинградской области проводится проверка по смертельному ДТП с байкером в массиве "Восход". Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти вечера 27 октября в полицию поступило сообщение о ДТП с мотоциклистом на 14-й линии массива "Восход". Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 42-детний байкер, управляя мотоциклом "Днепр", совершил съезд с дороги и въехал в дерево. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

В этом году мотоциклист трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и в 2021 году был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

В отношении водителя автобуса, устроившего ДТП на Невском проспекте, возбудили уголовное дело.

Фото: МВД