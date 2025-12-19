Петербуржец, забивший знакомого до смерти, получил 6,5 лет колонии

Мужчина скончался на месте преступления от полученных травм.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 февраля.

В июне 2025 года фигурант ударил потерпевшего по голове ножкой стула, находясь в квартире дома по Бестужевской улице. Мужчина скончался на месте преступления от полученных травм.

Виновному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV