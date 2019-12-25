Комздрав объяснил, с чем связан резкий рост числа умерших от коронавируса в Петербурге

Почти все пациенты скончались ещё в конце апреля и в мае.

Комитет по здравоохранению объяснил резкий скачок числа умерших от коронавируса в Петербурге (за сутки подтвердили 55 летальных случаев). Все пациенты скончались еще в конце апреля и в мае.

Cегодня, 6 июня, на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов от COVID-19, было подтверждено 12 смертей, еще 43 установлено на медицинских свидетельствах умeрших.

Пациенты скончались в конце апреля текущего года, еще два человека в начале мая. Известно, что среди них семь женщин в возрасте от 64 до 87 лет и пять мужчин от 44 до 87 лет. В числе 43 зафиксированных случаев заболевшие, которые скончались в период с 30 мая по 4 июня, один петербуржец умер 25 мая. Среди них было 20 мужчин от 42 до 84 лет и 23 женщины от 45 до 94 лет.

Напомним, что с 3 июня Петербург изменил методику подсчета смертей. Если Комиссия по анализу летальных исходов не подтвердит диагноз COVID-19 у умершего (который попал в оперативный отчет смертности от коронавируса) в качестве основной причины летального исхода, то из итоговой статистики количества смертей от COVID-19 такой случай будет исключен.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге подтвердили 55 смертей от коронавируса.

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