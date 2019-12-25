В Петербурге подтвердили 55 смертей от коронавируса

За всё время эпидемии в городе умерли 346 человек.

За сутки в Петербурге подтвердили 55 летальных случаев с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

У пациентов были сопутствующие хронические заболевания. В Ленобласти также скончался один человек.

Всего в городе число заболевших коронавирусом выросло до 18169 человек, при этом выздоровели 7462 пациента, умерли 346. В Ленобласти 3147 больных, 2 139 уже выписаны, 18 умерли.

Всего за все время пандемии в России официально подтверждено 5725 смертей от коронавируса. Количество выздоровевших увеличилось до 221388 человек.

Ранее мы сообщили, что в выходные на городские кладбища запустят дополнительные автобусы.

Фото: Piter.tv