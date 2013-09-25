Дело о гибели человека в Морском порту Петербурга передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Сотрудник коммерческой организации предстанет перед судом за нарушение правил безопасности в Морском порту Петербурга, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

По версии следствия, технический директор нарушил правила безопасности при перемещении портального крана "Кондор" в Морском порту Петербурга. В результате 12-го мая этого года опорная балка крана упала на электрогазосварщика. Мужчина скончался от полученных травм.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ВКонтакте / Морской порт Санкт-Петербурга