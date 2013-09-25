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Дело о гибели человека в Морском порту Петербурга передали в суд
Сегодня, 16:04
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Дело о гибели человека в Морском порту Петербурга передали в суд

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Сотрудник коммерческой организации предстанет перед судом за нарушение правил безопасности в Морском порту Петербурга, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

По версии следствия, технический директор нарушил правила безопасности при перемещении портального крана "Кондор" в Морском порту Петербурга. В результате 12-го мая этого года опорная балка крана упала на электрогазосварщика. Мужчина скончался от полученных травм.

Дело рассмотрит Кировский районный суд. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ВКонтакте / Морской порт Санкт-Петербурга

Теги: морской порт, смерть человека
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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