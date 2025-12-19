О смене профессии в 2026 году задумались 35% петербуржцев

Намерение изменить карьерный путь сильно зависит от возраста.

Согласно исследованию онлайн-платформы HeadHunter (HH.ru), каждый третий житель Санкт-Петербурга намерен поменять свою профессию или сферу деятельности в 2026 году. Платформа выяснила, что еще четверть горожан рассматривает такую возможность всерьез, и лишь десятая часть опрошенных не планирует никаких перемен в профессиональной жизни.

Намерение изменить карьерный путь сильно зависит от возраста. Молодежь проявляет наибольшую решительность: среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет половину составляют те, кто твердо нацелен начать карьеру в новой области. Доля желающих перейти в другую отрасль среди возрастной категории 25–34-летних составляет 36%, а среди сотрудников 35–44 лет — 33%.

Самыми популярными направлениями для смены специальности стали индивидуальные предприниматели, фрилансеры, рабочие вакансии, административный сектор, торговля и сфера информационных технологий.

Руководитель направления "Карьера и навыки" HH.ru Марина Дорохова подчеркнула, что большинство работодателей в предыдущем году делали выбор в пользу соискателей с актуальными профессиональными компетенциями. Поэтому решение о переходе в новую специальность требует серьезного подхода и тщательной подготовки.

Фото: Piter.TV