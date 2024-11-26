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В Моравском переулке мужчина упал на льду и получил перелом
Сегодня, 10:56
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В Моравском переулке мужчина упал на льду и получил перелом

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У пострадавшего зафиксировали закрытый перелом левой лодыжки.

В Петербурге появилась первая жертва похолодания. Житель Купчино сломал ногу на гололеде, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 8 апреля в больницу привезли 48-летнего мужчину. У него зафиксировали закрытый перелом левой лодыжки. По словам пострадавшего, в Моравском переулке он поскользнулся и упал на льду. 

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что к Петербургу подбирается еще одна волна похолодания. С 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом. В первую волну среднесуточная температура воздуха составила +0,5 и +0,6 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: моравский переулок, падение на гололеде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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