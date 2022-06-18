Из-за гололеда за сутки пострадали 12 жителей Петербурга

Всех пострадавших госпитализировали в больницы.

За сутки жертвами гололеда в Петербурге стали 12 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.

По информации 78.ru, с закрытым переломом лодыжки в медучреждение доставили 30-летнего мужчину, который поскользнулся и упал на Дунайском проспекте.

Кроме того, в реанимации оказался пенсионер из Приморского района. У пожилого горожанина зафиксировали перелом пяти ребер, правосторонний пневмоторакс и гемоторакс.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 680 единиц техники убирают Петербург в условиях меняющейся погоды.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")