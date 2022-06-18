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Из-за гололеда за сутки пострадали 12 жителей Петербурга
Сегодня, 8:16
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Из-за гололеда за сутки пострадали 12 жителей Петербурга

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Всех пострадавших госпитализировали в больницы.

За сутки жертвами гололеда в Петербурге стали 12 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницы. 

По информации 78.ru, с закрытым переломом лодыжки в медучреждение доставили 30-летнего мужчину, который поскользнулся и упал на Дунайском проспекте. 

Кроме того, в реанимации оказался пенсионер из Приморского района. У пожилого горожанина зафиксировали перелом пяти ребер, правосторонний пневмоторакс и гемоторакс. 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 680 единиц техники убирают Петербург в условиях меняющейся погоды. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум") 

Теги: гололёд, падение на гололеде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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