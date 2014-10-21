Свыше 680 единиц техники убирают Петербург в условиях меняющейся погоды

Хотя снежный покров за пределами города не мешает жителям наслаждаться видами зимнего пейзажа, таящий снег создает опасность на улицах и площадях.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщает о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности на городских дорогах в условиях изменчивой погоды.

Хотя снежный покров за пределами города не мешает жителям наслаждаться видами зимнего пейзажа, таящий снег создает опасность на улицах и площадях. Вода, попавшая на дороги, быстро уходит в ливневую канализационную систему. Однако резкие перепады температуры вызывают образование льда на мокрых поверхностях, что требует дополнительных мер безопасности.

Главная задача коммунальных служб – обеспечить безопасность на дорогах, а не бороться со снегопадами. Даже при положительных температурах холодный ветер может привести к образованию гололеда на влажных покрытиях. Поэтому на потенциально опасных участках, перекрестках, эстакадах, набережных, мостах и пешеходных переходах заблаговременно применяются противогололёдные реагенты.

Парки и сады также принимают участие в поддержании чистоты на тропинках и аллеях, используя песок для посыпки поверхностей, если нужно. Чтобы предотвратить скопление воды на дорогах, регулярно контролируются и чистятся стоки и дренажные системы. За последнюю неделю очищено 1500 люков и решеток. Весь мусор и грязь вывозятся на полигоны.

Городские улицы и парки очищаются 683 единицами техники и 900 рабочими вручную, особенно в труднодоступных местах, таких как узкие дорожки, остановки и мусорные баки.

Горожанам рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13, если возникают вопросы по состоянию улиц, садов и скверов. Дежурные службы на дорогах тоже готовы оказать помощь.

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 профилактических визитов провели инспекторы ГАТИ в агротехническом периоде 2024 года.

Фото: Комитет по благоустройству