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Натяжной потолок сгорел в квартире на Моравском переулке
Сегодня, 22:15
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Натяжной потолок сгорел в квартире на Моравском переулке

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Обошлось без пострадавших. 

В понедельник вечером, 25 апреля, во Фрунзенском районе Петербурга в квартире произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сообщение о пожаре поступило в 21:41 на пульт спасателей. На Моравском переулке в доме 3, корпус 1, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12 кв. метров обгорел натяжной потолок. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 машины. 

В 22:06 пожар потушили. Обошлось без пострадавших. 

Ранее во время пожара на 2-й Утиной улице погибла женщина. К ликвидации пожара привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: Piter.tv

Теги: моравский переулок, натяжной потолок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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