Натяжной потолок сгорел в квартире на Моравском переулке

Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 25 апреля, во Фрунзенском районе Петербурга в квартире произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 21:41 на пульт спасателей. На Моравском переулке в доме 3, корпус 1, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12 кв. метров обгорел натяжной потолок. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 машины.

В 22:06 пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

Ранее во время пожара на 2-й Утиной улице погибла женщина. К ликвидации пожара привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: Piter.tv