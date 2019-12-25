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Во время пожара на 2-й Утиной улице погибла женщина
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на 2-й Утиной улице погибла женщина

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К ликвидации пожара привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Пожар в Приморский районе Петербурга унес жизнь женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.                          

В понедельник, 25 апреля, в 11:00 поступило сообщение о пожаре на 2-й Утиной улице, дом 21. В дощатом двухэтажном доме горела обстановка на площади 40 квадратных метров. В 11:51 пожар локализован.

К ликвидации пожара привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара погибла  женщина.

Ранее на Каменноостровском проспекте загорелась квартира-студия.

Фото: Piter.tv

Теги: 2-я утиная улица, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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