Два трупа нашли на чердаке в доме по Моравскому переулку

Юношам было 18 и 20 лет.

Житель дома № 7к1 по Моравскому переулку 16 ноября наткнулся на два трупа у входа на чердак. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что это юноши 18 и 20 лет, один из них учился на 1 курсе в Академии машиностроения. Признаков насильственной смерти на обнаружено, тела направили в морг для установления причины смерти.

На месте изъяли фрагмент шариковой ручки со следами вещества белого цвета, сверток с порошком и бутылку со следами термического воздействия.

Гниющий труп жильца-съемщика нашли в квартире в деревне Келози.

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