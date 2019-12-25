Гниющий труп жильца-съемщика нашли в квартире в деревне Келози

В помещении долгое время горел свет.

Накануне в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратилась жительница деревни Келози и рассказала о трупном запахе, который издается из 27-й квартиры в доме №6. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в указанной квартире долгое время горел свет. Через некоторое время появился тухлый запах. В жилом помещении проживал квартиросъемщик.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка вскрыли квартиру в присутствии собственника. Внутри был обнаружен гниющий труп 47-летнего мужчины.

По факту случившегося проводится проверка. На данный момент тело доставили в морг для выяснения точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV