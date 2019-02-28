В Петербурге из реки Дудергофка достали труп мужчины

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что из реки Дудергофка достали труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что спасатели извлекли труп из реки при помощи веревки. Его передали полицейским, чтобы они установили личность и причины смерти.
Отмечается, что умершему по виду около 45 лет. На нём была кофта и трусы, а верхняя одежда и ботинки лежали на берегу.
Ранее мы сообщали о том, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин.
Фото:pixabay
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