В Петербурге из реки Дудергофка достали труп мужчины

Умершему, судя по виду около 45 лет.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что из реки Дудергофка достали труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что спасатели извлекли труп из реки при помощи веревки. Его передали полицейским, чтобы они установили личность и причины смерти.

Отмечается, что умершему по виду около 45 лет. На нём была кофта и трусы, а верхняя одежда и ботинки лежали на берегу.

Ранее мы сообщали о том, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин.

Фото:pixabay