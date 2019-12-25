ЗАО "Балтийская жемчужина" залезла за границы участка при проведении работ в Красносельском районе

Компания проводила работы на площади реки Дудергофки.

Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил административное дело в отношении ЗАО "Балтийская жемчужина". Компания вышла за границы того участка, на котором ей было разрешено работать. Об этом 24-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Жители Красносельского района обратили внимание на то, что около ЖК "Балтийская жемчужина" засыпали грунтами Финский залив, работает строительная техника.

Проверка показала, что работы идет не в акватории Финского залива, а в реке Дудергофка. Комитет по природопользованию выдал организации разрешение на проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, однако границы были нарушены. Площадь заступа составила 81 кв. метр.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО