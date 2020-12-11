Работы по берегоукреплению у ЖК "Балтийская жемчужина" сочли незаконными

Работы велись без соответствующего разрешения.

Представителя ЗАО "Балтийская жемчужина" вызвали в Росприроднадзор по СЗФО для составления протокола. Специалисты усмотрели в действиях организации несоблюдение требований к охране Финского залива от негативного воздействия. Об этом 18-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

На проведение работ в заливе обратили внимание жители Красносельского района. На берегу и в акватории были грунты, а также строительная техника. По информации подрядчика, там велись работы по берегоукреплению. При этом положительное заключение государственной экологической экспертизы отсутствовало.

Ранее ЗАО уже привлекали к ответственности за строительство дороги на соседнем участке.

Фото: ВКонтакте / Сохраним Береговую Линию ЮЗ / Юго-Запад СПб