На бульваре Красных Зорь петербуржец сломал фельдшеру зуб

Вечером в воскресенье на бульваре Красных Зорь на бригаду скорой помощи напал 37-летний безработный мужчина. Прибывший наряд полиции задержал его и доставил в отделение. Об этом стало известно Piter.tv.
Фельдшера доставили в больницу в удовлетворительном состоянии – ему сломали зуб. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Известно, что напавший был осужден в 2009 году по статье за незаконное хранение, приобретение наркотиков в крупном размере.
Причины конфликта неизвестны.
Фото: Piter.tv
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