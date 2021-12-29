На бульваре Красных Зорь петербуржец сломал фельдшеру зуб

Пострадавшего сотрудника скорой помощи доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Вечером в воскресенье на бульваре Красных Зорь на бригаду скорой помощи напал 37-летний безработный мужчина. Прибывший наряд полиции задержал его и доставил в отделение. Об этом стало известно Piter.tv.

Фельдшера доставили в больницу в удовлетворительном состоянии – ему сломали зуб. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Известно, что напавший был осужден в 2009 году по статье за незаконное хранение, приобретение наркотиков в крупном размере.

Причины конфликта неизвестны.

Фото: Piter.tv