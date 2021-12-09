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Следствие требует арестовать владельца "Рив Гоша" Августа Майера

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У Майера несколько гражданств, в том числе, российское.

Следствие просит заключить под стражу владельца "Рив Гоша" и совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера. Об этом 9 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ходатайство зарегистрировал Московский районный суд. Бизнесмен обвиняется в двух эпизодах мошенничества. На заседании суда присутствует переводчик, который переводит слова предпринимателя. 

О задержании Майера стало известно накануне. Тогда он был фигурантом дела в качестве подозреваемого. По предварительным данным, мужчина мог похитить у одного из банков 2,3 млрд рублей. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: бизнес, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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