В Сланцах завершили реконструкцию дворца культуры

Дворец культуры в Лучках был построен по проекту Константина Борташевича и открыт в 1957 году

В Сланцах в микрорайоне Лучки завершены работы по реконструкции Дворца культуры на улице Ленина. В обновленном здании откроются два концертных зала, духовой оркестр, драматическая студия, а также классы хореографии, изобразительного искусства и хорового пения.

Сланцевский дом культуры — это архитектурный символ эпохи, построенный в 1957 году в стиле сталинского ампира. Однако в 90-е годы здание сильно обветшало, а позднее и вовсе опустело. Три года назад начались работы по его восстановлению. Строители восстановили паркет, мраморные лестницы, барельефы, лепнину и люстры, включая уникальный подарок от Мариинского театра. Теперь это вновь важный центр культурной жизни Ленинградской области. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства

Ремонт проведён по программе "Развитие культуры в Ленинградской области". Дворец культуры в Лучках был построен по проекту Константина Борташевича и открыт в 1957 году. Похожих проектов по всей России реализовано около 130 штук.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко