  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Космонавтов к осени благоустроят сквер
Сегодня, 16:56
132
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Космонавтов к осени благоустроят сквер

0 0

Проект предполагает обустройство новой детской площадки с травмобезопасным покрытием и современным игровым оборудованием.

В этом году будет благоустроен сквер на проспекте Космонавтов у домов № 28/1 и 30/1. Проект показал в своём Telegram-канале вице-губернатор Анатолий Повелий.

Проект предполагает обустройство новой детской площадки с травмобезопасным покрытием и современным игровым оборудованием. На всей площади сквера специалисты установят скамьи и урны. В зоне тихого отдыха разместят качели. Также садовники дополнительно озеленят территорию.

К концу осени все работы должны быть завершены.

Больше фотографий в нашем Telegram-канале

Фото: Telegram/ Повелий Анатолий Анатольевич

Теги: проспект космонавтов, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии