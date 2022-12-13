На проспекте Космонавтов к осени благоустроят сквер

Проект предполагает обустройство новой детской площадки с травмобезопасным покрытием и современным игровым оборудованием.

В этом году будет благоустроен сквер на проспекте Космонавтов у домов № 28/1 и 30/1. Проект показал в своём Telegram-канале вице-губернатор Анатолий Повелий.

Проект предполагает обустройство новой детской площадки с травмобезопасным покрытием и современным игровым оборудованием. На всей площади сквера специалисты установят скамьи и урны. В зоне тихого отдыха разместят качели. Также садовники дополнительно озеленят территорию.

К концу осени все работы должны быть завершены.

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Фото: Telegram/ Повелий Анатолий Анатольевич