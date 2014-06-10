Благоустройство сквера Финансистов в центре Петербурга планируют завершить к осени

Вице-губернатор Алексей Корабельников показал, как идут работы по благоустройству сквера Финансистов на Суворовском проспекте, 61. Название скверу дали по инициативе чиновника, ранее он был безымянным.

Работы в "Сквере финансистов" на финишной прямой - убедился в этом лично. Успеем закончить в запланированный срок - к началу сентября. Это будет хорошим подарком к юбилею Минфина РФ - 8 сентября ведомству исполняется 220 лет. написал Корабельников в своем Telegram.

На данный момент на участке меняют покрытие, создают дорожки и ведут ландшафтные работы.

Название было выбрано не случайно: когда-то напротив находилась Смольнинская центральная сберегательная касса. Теперь там располагаются офисы российских банков, а также комитет финансов Петербурга и области.

Видео и фото: Telegram / Алексей Корабельников