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В Петергофе мужчина установил скрытую камеру в квартире бывшей
Сегодня, 10:18
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В Петергофе мужчина установил скрытую камеру в квартире бывшей

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Ему вменяют ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 137 УК РФ.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 137 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 января. 

В мае прошлого года мужчина, имея дубликат ключей от квартиры бывшей сожительницы, незаконно зашел в жилище, где установил в гостиной видеокамеру с функцией передачи данных через интернет. Он замаскировал устройство под предмет домашнего обихода, собираясь наблюдать за женщиной. В тот же день камеру нашел и выключил сын потерпевшей. 

Обвиняемый пояснил, что не мог принять расставание. Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, скрытая камера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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