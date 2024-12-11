В Петергофе мужчина установил скрытую камеру в квартире бывшей

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 137 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 30 января.
В мае прошлого года мужчина, имея дубликат ключей от квартиры бывшей сожительницы, незаконно зашел в жилище, где установил в гостиной видеокамеру с функцией передачи данных через интернет. Он замаскировал устройство под предмет домашнего обихода, собираясь наблюдать за женщиной. В тот же день камеру нашел и выключил сын потерпевшей.
Обвиняемый пояснил, что не мог принять расставание. Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд города для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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