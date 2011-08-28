Скончался преподаватель Путина и Медведева в СПбГУ Юрий Толстой

Научные достижения Юрия Сергеевича отмечены множеством высоких званий и наград.

Умер известный советский и российский правовед, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академик Российской академии наук (РАН) Юрий Толстой. Учёный скончался на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Толстой воспитал целую плеяду выдающихся государственных деятелей, среди учеников профессора — президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие известные российские политики.

Научные достижения Юрия Сергеевича отмечены множеством высоких званий и наград. Среди них — награда Министерства юстиции России — высшая ведомственная медаль имени Анатолия Кони, почётные титулы "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" и "Почетный работник юстиции России". Академик также удостоен престижной награды — высшей юридической премии "Юрист года", а в 2022 году стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ранее мы сообщили о том, что умер основатель соц-арта и российский современный художник Эрик Булатов.

Фото: пресс-служба СПбГУ