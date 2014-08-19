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В Петербурге умер подполковник Росгвардии по СЗФО Петр Писарев
Сегодня, 9:29
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В Петербурге умер подполковник Росгвардии по СЗФО Петр Писарев

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Петр Васильевич 35 лет отслужил в бригаде по охране важных гособъектов.

В Петербурге на 93-м году жизни скончался труженик тыла Великой Отечественной войны и ветеран батальона охраны важных государственных объектов Росгвардии по СЗФО, подполковник в отставке Петр Писарев. 

В годы войны 13-летний Петр Васильевич трудился в колхозе на заготовке продуктов для армии в Алтайском крае. После он 35 лет отслужил в бригаде по охране важных гособъектов. Награжден орденами и медалями. 

Будучи в отставке Петр Васильевич проводил активную военно-патриотическую работу, был частым гостем батальона и Росгвардии по СЗФО. На похоронах росгвардейцы отдали ему воинские почести. 

Пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Ранее мы сообщили о том, что умер фотохудожник Валентин Самарин. Он был одним из ключевых представителей ленинградского андерграунда. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Теги: подполковник, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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