В Петербурге умер подполковник Росгвардии по СЗФО Петр Писарев

Петр Васильевич 35 лет отслужил в бригаде по охране важных гособъектов.

В Петербурге на 93-м году жизни скончался труженик тыла Великой Отечественной войны и ветеран батальона охраны важных государственных объектов Росгвардии по СЗФО, подполковник в отставке Петр Писарев.

В годы войны 13-летний Петр Васильевич трудился в колхозе на заготовке продуктов для армии в Алтайском крае. После он 35 лет отслужил в бригаде по охране важных гособъектов. Награжден орденами и медалями.

Будучи в отставке Петр Васильевич проводил активную военно-патриотическую работу, был частым гостем батальона и Росгвардии по СЗФО. На похоронах росгвардейцы отдали ему воинские почести. Пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Ранее мы сообщили о том, что умер фотохудожник Валентин Самарин. Он был одним из ключевых представителей ленинградского андерграунда.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО