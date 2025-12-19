Скончался первый гендиректор СПП Петербурга Виктор Иванов

Виктор Иванов возглавлял Союз промышленников и предпринимателей почти три десятилетия, а с 2016 года выполнял обязанности советника президента организации.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщил о кончине Виктора Иванова, основателя и первого генерального директора Союза промышленников и предпринимателей города. Руководитель ушел из жизни на 88-м году.

Пресс-служба комитета подчеркнула огромную потерю отечественной промышленности и Петербурга, отметив высокие достижения покойного и выразив искренние соболезнования близким.

Виктор Иванов возглавлял Союз промышленников и предпринимателей почти три десятилетия, а с 2016 года выполнял обязанности советника президента организации. Его вклад в развитие страны отмечен рядом государственных наград, включая орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почёта" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: предоставлено Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга