В возрасте 66 лет скончался актёр и режиссёр Андрей Хорошев

Российский актёр и режиссёр Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет. О его смерти сообщил авторитетный отраслевой портал "КиноТеатр.ру", опубликовав даты жизни артиста: 29 июня 1959 года — 1 января 2026 года. Причина смерти не уточняется.

Андрей Хорошев (также известный под псевдонимом "Андрей И") родился в подмосковном посёлке Нахабино. Широкую известность он получил благодаря ролям в знаковых российских фильмах, среди которых "Доктор Живаго", "Боец" и "Адмиралъ". Всего в его фильмографии более десяти кинокартин.

Информация о похоронах и прощании с артистом пока не поступала.

Фото: kino-teatr.ru