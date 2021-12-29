Ушел из жизни 84-летний ленинградский художник Константин Иванов

Художник занимался иконописью, большинство его работ хранится в православных храмах города.

Накануне, 22 января, стало известно, что в Петербурге скончался художник Константин Иванов. Об этом сообщил искусствовед Сергей Иванов на своей странице "ВКонтакте". На данный момент причина смерти и дата церемонии прощания не указана.

Живописец родился в Ленинграде в 1938 году. Он был сыном священника. Художник занимался иконописью, большинство его работ хранится в православных храмах города и Ленобласти. Так, в 90-е он написал иконы для Казанского и Троицкого соборов Северной столицы, собора Архангела Михаила в Ораниенбауме.

Кроме того, мастер работал преподавателем в художественной школе имени Б. В. Иогансона, а затем занимал должность директора учебного заведения.

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Фото: ВКонтакте / Сергей Иванов