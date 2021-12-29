Хабенский привезет в Петербург три премьеры МХТ имени Чехова

Гастроли московского театра состоятся с 25 марта по 1 апреля.

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский привезет в Петербург три премьерных спектакля. Гастроли московского театра состоятся в Северной столице с 25 марта по 1 апреля.

Петербургским зрителям покажут три самых ярких спектакля МХТ 2021 года выпуска. В их числе "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера, главную роль в котором играет сам Хабенский. Кроме того, в Петербург едет "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева, а также авторский спектакль Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода".

В фойе Александринского театра будет проходить выставка из экспозиции легендарного музея МХТ имени Чехова.

Ранее мы писали, что МХАТ вернул иконы и мощи петербургскому храму.

Фото: Instagram / khabensky_konstantin_fan