МХАТ вернул иконы и мощи петербургскому храму

Иконы "Праздники Христовы" и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода 11 января.

МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.

Иконы "Праздники Христовы" и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода 11 января.

В конце ноября 2021 года Владимир Кехман рассказал, что обнаружил в театре молельную комнат, чем был очень удивлен. По его мнению, использовать театр в личных целях неприемлемо. Оказалось, что иконы и мощи были переданы театру по просьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Владимира Кехмана назначили гендиректором МХАТ 27 октября, 1 ноября театр покинул худрук Эдуард Бояков.

Фото: Piter.tv