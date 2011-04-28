Настоятель петербургского храма просит Кехмана вернуть иконы из МХАТа

Владимир Кехман ранее был крайне удивлён, когда нашел в кабинете Боякова лампады, а в театре – молельную комнату с иконами.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове иерей Александр Панихини попросил гендиректора МХАТа Владимира Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих и две иконы. Они по просьбе бывшего худрука Эдуарда Боякова были переданы театру для "молитвенного поклонения". Письмо в адрес Кехмана имеется в распоряжении РИА Новости.

Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону "Праздники Христовы" и икону свт. Димитрия Ростовского. иерей Александр Панихини

Владимир Кехман ранее был крайне удивлён, когда нашел в кабинете Боякова лампады, а в театре – молельную комнату с иконами.

В августе артисты МХАТа объявили бойкот с требованием убрать Бузову.

Фото: МХАТ