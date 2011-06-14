Губернатор Ленобласти в 2020 году заработал на 825 тысяч рублей больше, чем в 2019

Супруга губернатора за 2020 году заработала 9 миллионов 479 тысяч 372 рубля.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 2020 году заработал более 6,8 млн рублей, увеличив доход по сравнению с 2019 годом на 825 тысяч рублей. Об этом стало известно из декларации о доходах, опубликованной на сайте областного правительства.

В пользовании Дрозденко, как и прежде, находятся квартира площадью 305 кв. м и жилой дом площадью 327,9 кв. м. Также у губернатора имеется легковой автомобиль Land Rover Defender, квадроцикл "Ямаха 700", снегоход Ski-doo, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

Супруга губернатора за 2020 году заработала 9 миллионов 479 тысяч 372 рубля.

Также ранее были опубликованы сведения о доходах депутатов ЗакСа Петербурга за 2020 год.

Фото: lenoblsoyuz.ru