За неделю с улиц Петербурга вывезли 60 тыс. "кубов" снега

К Рождеству улицы приводят в порядок 859 машин и 925 работников ручного труда.

В январе круглые сутки предприятия комитета по благоустройству Петербурга вычищают улицы города и перемещают в кузовах самосвалов гигантские сугробы. За последнюю неделю вывезли 60 тыс. "кубов" снега. А всего с начала зимы на снегоприемные пункты доставили почти 500 тыс. "кубов", рассказали в ведомстве.

Также за праздники с территорий удалили 873 "куба" мусора и 177 тонн смета.

Впрочем, главным для комитета и его предприятий остается обеспечение безопасности горожан, а это значит, что дороги и тротуары для ликвидации скользкости продолжают обрабатываться пескосоляной смесью, а аллеи и бульвары – песком и гранитной крошкой. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

К Рождеству улицы приводят в порядок 859 машин и 925 работников ручного труда.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга