Более полумиллиона кубометров снега утилизировали в Петербурге с начала зимы

Больше всего снега было собрано на пунктах, расположенных на Кушелевской дороге и Взлетной улице.

С начала зимы в Петербурге специалисты вывезли на утилизацию более 539 тысяч кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В городе задействовано более 25 тысяч транспортных средств для уборки снега. Снежные массы расплавлялись на 345 тысяч кубометров, а остальные 194 тысячи кубометров были отправлены на снегоприемные станции.

Больше всего снега было собрано на пунктах, расположенных на Кушелевской дороге и Взлетной улице. Там накопилось 55 и 50 тысяч кубометров снега соответственно. Всего в городе действует 11 стационарных снегоплавильных установок и семь стационарных пунктов для приема снега, оборудованных специальными средствами. Ежедневно они способны обрабатывать 101,5 тысячи кубометров снега.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 5,8 тыс. дворников убирают дворовые территории и проезды Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Комитет по энергетике и инженерному обеспечению