Свыше 5,8 тыс. дворников убирают дворовые территории и проезды Петербурга

В общей сложности на линию выведено 772 единицы специализированной техники и 388 единиц малой механизации.

Коммунальные службы Петербурга активно занимаются уборкой дворовых территорий и проездов. Согласно данным пресс-службы Жилищного комитета, в работах участвуют 5894 дворника.

Для очистки используются различные виды спецтехники, включая тракторы, экскаваторы, погрузчики и роторы. В общей сложности на линию выведено 772 единицы специализированной техники и 388 единиц малой механизации.

За минувшие сутки было применено 1098,6 тонн противогололёдных материалов, а общая площадь убранных внутридворовых территорий составила около 14 тысяч квадратных метров. Также из дворов было вывезено 473 кубометра снега. Кровельщиками была проведена очистка 158 046 квадратных метров крыш по 940 адресам.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга закрыли шесть точек незаконной торговли.

Видео: Жилищный комитет Санкт-Петербурга