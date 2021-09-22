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С начала купального сезона в Петербурге утонуло 25 человек
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала купального сезона в Петербурге утонуло 25 человек

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В том числе погибли 8 детей.

Петербургские спасатели рассказали, что с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули уже 25 человек, в том числе 8 детей. Еще 37 человек (в том числе 4 ребёнка) были спасены – им оказана помощь.

ГУ МЧС России по Петербургу обращается ко всем жителям и гостям города с призывом не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха, тем более – при отдыхе на водоемах. Никогда не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду. 

Помните: 

– купаться следует в специально оборудованных местах, 

– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, 

– в воде следует находиться не более 10-15 минут: при переохлаждении тела могут возникнуть судороги, 

– не подплывайте близко к идущим судам, 

– не прыгайте в воду и не ныряйте в неизвестных местах ,

– не допускайте грубых игр на воде (нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи), 

– не оставляйте возле воды малышей (они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму), 

– с осторожность плавайте на надувных матрацах, кругах (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть), 

– не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

После гибели ребёнка в Финском заливе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: лето, утонули
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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