С начала купального сезона в Петербурге утонуло 25 человек

В том числе погибли 8 детей.

Петербургские спасатели рассказали, что с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули уже 25 человек, в том числе 8 детей. Еще 37 человек (в том числе 4 ребёнка) были спасены – им оказана помощь.

ГУ МЧС России по Петербургу обращается ко всем жителям и гостям города с призывом не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха, тем более – при отдыхе на водоемах. Никогда не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду.

Помните:

– купаться следует в специально оборудованных местах,

– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения,

– в воде следует находиться не более 10-15 минут: при переохлаждении тела могут возникнуть судороги,

– не подплывайте близко к идущим судам,

– не прыгайте в воду и не ныряйте в неизвестных местах ,

– не допускайте грубых игр на воде (нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи),

– не оставляйте возле воды малышей (они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму),

– с осторожность плавайте на надувных матрацах, кругах (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть),

– не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

После гибели ребёнка в Финском заливе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv