С начала купального сезона в Петербурге утонуло 25 человек

Петербургские спасатели рассказали, что с начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули уже 25 человек, в том числе 8 детей. Еще 37 человек (в том числе 4 ребёнка) были спасены – им оказана помощь.
ГУ МЧС России по Петербургу обращается ко всем жителям и гостям города с призывом не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха, тем более – при отдыхе на водоемах. Никогда не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду.
Помните:
– купаться следует в специально оборудованных местах,
– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения,
– в воде следует находиться не более 10-15 минут: при переохлаждении тела могут возникнуть судороги,
– не подплывайте близко к идущим судам,
– не прыгайте в воду и не ныряйте в неизвестных местах ,
– не допускайте грубых игр на воде (нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи),
– не оставляйте возле воды малышей (они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму),
– с осторожность плавайте на надувных матрацах, кругах (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть),
– не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
После гибели ребёнка в Финском заливе возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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