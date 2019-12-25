Петербургские "снежные" пункты приняли 25 тыс. кубометров снега

Наибольший объем поступил на снегоплавильный пункт на Мебельной улице.

В Петербурге с начала зимнего сезона "снежные" пункты приняли свыше 25 тыс. кубометров снега. Наибольший объем поступил на снегоплавильный пункт на Мебельной улице – более 4 тыс. "кубов", а также стационарный инженерно-оборудованный снегоприемный пункт – 2,4 тыс. кубометров, рассказал комитет по благоустройству.

На снегоплавильных пунктах осадки растапливаются благодаря теплу сточных вод, температура которых составляет около 16 градусов. А на снегоприемных пунктах обеспечиваются прием, складирование и таяние снежных масс естественным путем.

Сооружения работают в штатном режиме и продолжают принимать снег с дорог и дворовых территорий.

