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В Петербурге с 15 ноября составили 77 протоколов за выход на лёд
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 15 ноября составили 77 протоколов за выход на лёд

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С 15 ноября 2022 по 15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лёд.

С 15 ноября 2022 по 15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лёд. В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали "Невским Новостям", сколько нарушителей поймали, начиная с 15 ноября.

За данный период было составлено 77 протоколов, которые направлены в административные комиссии администраций районов. Больше всего нарушений выявлено Приморском, Петродворцовом, Курортном районах.

Среди нарушителей были и несовершеннолетние. После задержания с ними проводили профилактические беседы сотрудники полиции.

Фото: pxhere.com

Теги: лед, штрафы
Категории: Лента новостей,

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