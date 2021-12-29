Стало известно, какие денежные призы получат победители Олимпиады в Пекине из России

Золотым призерам и их тренерам полагается по 5 тысяч рублей.

Стало известно, какие призы получат спортсмены за золотую, серебряную и бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.

За первое место спортсмену вручат 5 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,5 млн рублей. За четвертое место также полагается денежное вознаграждение в 600 тысяч рублей. Все участники Игр получат по 50 тысяч рублей. Такие же призы будут и у тренеров спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры начнутся начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с допинговым скандалом. Петербург будут представлять 30 спортсменов.

Фото: Олимпийский комитет России